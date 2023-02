L’autista “anti-bulli” | l’imprenditrice che aiuta alle detenute | l’ideatore della “Spesa sospesa” | i cittadini esemplari premiati da Mattarella

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 febbraio 2023) Etica e solidarietà. Sono i due principi che hanno guidato il presidenteRepubblica Sergioche ha conferito 30 onorificenze al MeritoRepubblica Italiana a cittadine eche si sono distinti per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale,legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo. Il capo dello Stato ha individuato, fra i tesempi presenti nella società e nelle istituzioni, alcuni casi significativi di impegno civile, anche nel settore imprenditoriale, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. Tra gli esempi, quello di Caterina Bellandi, 57 anni, insignita dell’onorificenza “per la generosità nel donare serenità ai bambini ...