Laurenti, pianto a dirotto nel ricordo di Costanzo: non riesce più a parlare | VIDEO (Di sabato 25 febbraio 2023) “Mi dispiace, scusate... So che un uomo pubblico che fa televisione come me da 36 anni non dovrebbe... Avevo fatto anche le prove per non piangere, scusate”. Momento di profonda commozione a Verissimo, programma del weekend di Canale5, per Luca Laurenti che, intervistato da Silvia Toffanin, ha ricordato Maurizio Costanzo, scomparso venerdì mattina a Roma. L'attore e doppiatore ha cominciato ricordando i nove anni trascorsi insieme al giornalista a ‘Buona Domenica'. “Lo metto nella mia cornice familiare” ha detto Laurenti, che poi si è interrotto senza riuscire più a parlare, piangendo a dirotto. “È come essere un equilibrista a metà tra lacrime e sorrisi - ha detto tra i singhiozzi Laurenti, la cui testimonianza ha commosso i telespettatori e tanti utenti sui social -. Come le canzoni ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) “Mi dispiace, scusate... So che un uomo pubblico che fa televisione come me da 36 anni non dovrebbe... Avevo fatto anche le prove per non piangere, scusate”. Momento di profonda commozione a Verissimo, programma del weekend di Canale5, per Lucache, intervistato da Silvia Toffanin, ha ricordato Maurizio, scomparso venerdì mattina a Roma. L'attore e doppiatore ha cominciato ricordando i nove anni trascorsi insieme al giornalista a ‘Buona Domenica'. “Lo metto nella mia cornice familiare” ha detto, che poi si è interrotto senza riuscire più a, piangendo a. “È come essere un equilibrista a metà tra lacrime e sorrisi - ha detto tra i singhiozzi, la cui testimonianza ha commosso i telespettatori e tanti utenti sui social -. Come le canzoni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #MaurizioCostanzo, Luca #Laurenti in lacrime a #Verissimo senza riuscire a parlare | GUARDA #tv #costanzo #canale5… - Lady_Pirate : RT @smiletiziano1: Luca Laurenti in lacrime mentre ricorda Maurizio e si scusa per il pianto mi ha dato la mazzata finale ?????????? #Verissimo… - infoitcultura : **Costanzo: Luca Laurenti, pianto a dirotto a ‘Verissimo’ ‘scusate, non dovrei davanti a tutti’** - beerpizzabeer : RT @smiletiziano1: Luca Laurenti in lacrime mentre ricorda Maurizio e si scusa per il pianto mi ha dato la mazzata finale ?????????? #Verissimo… - TV7Benevento : **Costanzo: Luca Laurenti, pianto a dirotto a 'Verissimo' 'scusate, non dovrei davanti a tutti'** -… -