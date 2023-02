L’attentato contro Maurizio Costanzo del 1993 e il coinvolgimento di Matteo Messina Denaro (Di sabato 25 febbraio 2023) L’attentato contro Maurizio Costanzo da parte di Cosa Nostra si colloca nella terribile stagione stragista della mafia, ricordata soprattutto per i due eventi più sanguinari che la distinsero: la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’agguato contro il noto conduttore e giornalista, scomparso il 24 febbraio 2023 a 84 anni, fallì per un imprevisto e per un errore di calcolo degli esecutori. I retroscena Maurizio Costanzo da anni conduceva campagne di sensibilizzazione contro la mafia, un impegno sempre costante e nel quale spesso lo affiancava Michele Santoro. In diverse occasioni Giovanni Falcone partecipò come ospite. Durante una maratona a reti unificate, Costanzo bruciò in diretta una maglietta bianca con la scritta: ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 febbraio 2023)da parte di Cosa Nostra si colloca nella terribile stagione stragista della mafia, ricordata soprattutto per i due eventi più sanguinari che la distinsero: la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L’agguatoil noto conduttore e giornalista, scomparso il 24 febbraio 2023 a 84 anni, fallì per un imprevisto e per un errore di calcolo degli esecutori. I retroscenada anni conduceva campagne di sensibilizzazionela mafia, un impegno sempre costante e nel quale spesso lo affiancava Michele Santoro. In diverse occasioni Giovanni Falcone partecipò come ospite. Durante una maratona a reti unificate,bruciò in diretta una maglietta bianca con la scritta: ...

