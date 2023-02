L’Aston Martin sceglie Felipe Drugovich come sostituto di Stroll (Di sabato 25 febbraio 2023) I piani pre-stagionali della Aston Martin hanno subito un duro colpo all’inizio della settimana dopo che Lance Stroll ha annunciato di aver subito un infortunio mentre si allenava in bicicletta in Spagna. Sebbene né Stroll né Aston Martin abbiano fornito dettagli specifici sull’infortunio, i media spagnoli hanno riferito che il pilota canadese è stato visto lasciare un ospedale con il braccio ingessato. Secondo recenti indiscrezioni, Stroll si sarebbe addirittura rotto entrambi i polsi, un infortunio che lo escluderebbe sicuramente dal Gran Premio del Bahrein. Mentre L’Aston Martin continua a non parlare dei progressi del recupero di Stroll, London Insider ha rivelato in esclusiva che il 24enne non sarà in grado di partecipare al Gran Premio del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 25 febbraio 2023) I piani pre-stagionali della Astonhanno subito un duro colpo all’inizio della settimana dopo che Lanceha annunciato di aver subito un infortunio mentre si allenava in bicicletta in Spagna. Sebbene néné Astonabbiano fornito dettagli specifici sull’infortunio, i media spagnoli hanno riferito che il pilota canadese è stato visto lasciare un ospedale con il braccio ingessato. Secondo recenti indiscrezioni,si sarebbe addirittura rotto entrambi i polsi, un infortunio che lo escluderebbe sicuramente dal Gran Premio del Bahrein. Mentrecontinua a non parlare dei progressi del recupero di, London Insider ha rivelato in esclusiva che il 24enne non sarà in grado di partecipare al Gran Premio del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReadyPlayer1___ : Anvedi come va forte l'Aston Martin - bestsixteen : Ci supera anche l'aston martin?????? - natavlie : quest’anno finiamo dietro l’aston martin ???? - Only_Leclerc : RT @lasusyy16: Raga ma ci pensate che se davvero l’ Aston Martin dovesse chiamare Seb per Bahrein nel caso Stroll non si rimettesse, avremm… - MarcoPonz_ : Secondo me c'è troppo entusiasmo intorno all'Aston Martin. Essendo una macchina quasi totalmente è anche l'unica pr… -