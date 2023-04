L' arrivo di Alexa negli hotel e la questione della tutela della privacy

Leggi su agi

(Di sabato 25 febbraio 2023) AGI - Chi non vorrebbe in albergo un assistente pronto in un attimo a far recapitare in camera lo spazzolino dimenticato a casa o a mandare di corsa un manutentore se la climatizzazione fa le bizze? Ma chi vorrebbe un orecchio indiscreto che ascolta tutto quello che accade e viene detto in quella stanza? La dicotomia tra efficienza del servizio eè quello che finora ha tenuto la domotica lontana dagli, con il mai sopito dibattito su quanto siamo disposti a cederenostra intimità in cambio di servizi a buon mercato quando non addirittura gratuiti. A tentare di superare l'impasse è l'intesa che Amazon offre al mondo dell'erie con il lancio diSmart Properties for Hospitality che arriva in ...