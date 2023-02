L’appello di Conte per l’Ucraina: “Costruire con pazienza la tela del negoziato” (Di sabato 25 febbraio 2023) ROMA – L’appello di Conte per l’Ucraina è molto chiaro: bisogna puntare sul negoziato. “Io non lo so cosa bisogna fare per fermare la guerra, nessuno può avere la ricetta in mano. Sicuramente bisogna avviare un percorso negoziale e mantenerlo aperto. Era quello che andava fatto da subito con il primo invio di armi. Da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il Papa all’interlocutore russo: “Lavoriamo per la pace” “Russia minaccia per l’ordine mondiale”, Von der Leyen mette in guardia “L’Ue sia sempre più in prima linea per la pace”, il monito di Di Maio “Ulteriori invii di armi allontanano la pace”, il monito di Salvini Berlusconi avverte: “La guerra sarà lunga se non portiamo Putin a negoziare” Papa Francesco accusa la ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 25 febbraio 2023) ROMA –diperè molto chiaro: bisogna puntare sul. “Io non lo so cosa bisogna fare per fermare la guerra, nessuno può avere la ricetta in mano. Sicuramente bisogna avviare un percorso negoziale e mantenerlo aperto. Era quello che andava fatto da subito con il primo invio di armi. Da L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Il Papa all’interlocutore russo: “Lavoriamo per la pace” “Russia minaccia per l’ordine mondiale”, Von der Leyen mette in guardia “L’Ue sia sempre più in prima linea per la pace”, il monito di Di Maio “Ulteriori invii di armi allontanano la pace”, il monito di Salvini Berlusconi avverte: “La guerra sarà lunga se non portiamo Putin a negoziare” Papa Francesco accusa la ...

