L'addio a Maurizio Costanzo, aperta la Camera ardente in Campidoglio (Di sabato 25 febbraio 2023) . Molti i vip presenti, da Mara Venier a Vincenzo Salemme Si è aperta la Camera ardente in Campidoglio per l'ultimo a Maurizio Costanzo. Ad accogliere il feretro è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presenti i figli del giornalista, il regista Saverio Costanzo e la sceneggiatrice Camilla Costanzo. «Maurizio Costanzo è stato un gigante della storia della televisione, della cultura, del giornalismo italiano. L'omaggio oggi dei romani, delle romane, degli italiani è commovente», ha detto il sindaco Gualtieri, anticipando che Roma decreterà un tributo al giornalista. Tra i primi ad arrivare in Campidoglio sono stati Francesco Rutelli e la moglie Barbara Palombelli, Emanuela Aureli, Fiorello, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EzioGreggio : Addio Maurizio. Grazie per l’incontro con Enzo.Un mese fa ero ospite della tua trasmissione radio:hai riso tanto su… - StaseraItalia : L'addio di Piersilvio Berlusconi a Maurizio Costanzo: 'Grazie da tutti noi di Mediaset' #StaseraItalia - beatricebiasco_ : RT @fanpage: Mara Venier in lacrime e distrutta dal dolore. Dopo aver dato l'ultimo saluto a #MaurizioCostanzo, abbandona la camera ardente… - massmanc975 : RT @EzioGreggio: Addio Maurizio. Grazie per l’incontro con Enzo.Un mese fa ero ospite della tua trasmissione radio:hai riso tanto sugli ane… - beerpizzabeer : RT @fanpage: Mara Venier in lacrime e distrutta dal dolore. Dopo aver dato l'ultimo saluto a #MaurizioCostanzo, abbandona la camera ardente… -