L'addio a Costanzo: Mara Venier e Diaco in lacrime, Fiorello, Paola Barale, Mastandrea: i vip alla camera ardente (Di sabato 25 febbraio 2023) Sono tanti gli amici vip che si sono recati a Roma per l'ultimo saluto al giornalista Maurizio Costanzo Lunedì alle 15 si terrà nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo il funerale del giornalista e conduttore Maurizio Costanzo, che è morto ieri a Roma all'età di 84 anni. Oggi alla camera ardente allestita in Campidoglio in tantissimi sono andati a porgergli l'ultimo saluto. Da Maria De Filippi ai figli di Costanzo a Fiorello, Mara Venier, Pierluigi Diaco in lacrime con il marito Alessio Orsingher, Paola Barale, Valerio Mastandrea. Tutti amici del conduttore che spesso sono stati ospiti al Maurizio Costanzo Show.

