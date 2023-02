“La vita in diretta”, Claudio Lippi provato per la morte di Costanzo: “Mi sento quasi in colpa…” (Di sabato 25 febbraio 2023) Personaggi tv. C’è tanta tristezza per la morte di Maurizio Costanzo. Il presentatore ha passato gli ultimi 12 giorni alla clinica Paideia di Roma, dov’era stato ricoverato per un’operazione al colon, secondo quanto riportato in un’indiscrezione da “Dagospia”. La camera ardente del conduttore è stata allestita oggi sabato 25 febbraio 2023 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio con ingresso dal Portico del Vignola. Ed è un viavai di fan del giornalista, ma anche di amici e colleghi. Presente anche la moglie di lui, Maria De FiLippi. In queste ore molti volti noti in tv stanno rendendo omaggio a Costanzo con aneddoti e retroscena. Tra i tanti, Claudio Lippi, che ha diviso con lui l’esperienza di “Buona Domenica”. Ospite da Alberto Matano a “La vita in ... Leggi su tvzap (Di sabato 25 febbraio 2023) Personaggi tv. C’è tanta tristezza per ladi Maurizio. Il presentatore ha passato gli ultimi 12 giorni alla clinica Paideia di Roma, dov’era stato ricoverato per un’operazione al colon, secondo quanto riportato in un’indiscrezione da “Dagospia”. La camera ardente del conduttore è stata allestita oggi sabato 25 febbraio 2023 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio con ingresso dal Portico del Vignola. Ed è un viavai di fan del giornalista, ma anche di amici e colleghi. Presente anche la moglie di lui, Maria De Fi. In queste ore molti volti noti in tv stanno rendendo omaggio acon aneddoti e retroscena. Tra i tanti,, che ha diviso con lui l’esperienza di “Buona Domenica”. Ospite da Alberto Matano a “Lain ...

