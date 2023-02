La videocam segreta trovata nello spogliatoio delle donne di una palestra a Roma

(Di sabato 25 febbraio 2023) In unain zona Appio aè stataunaoccultata. Dalla vicenda è scaturita un’indagine di polizia, che punta sul titolare dell’esercizio. La vicenda la racconta oggi Il Messaggero. La storia parte da un orologio che si trovava. Che aveva la caratteristica di non segnare mai l’ora esatta. Non solo: spesso il titolare chiedeva alledi uscire dalla stanza per regolarlo. A causa di “ragioni di privacy“. «Ci diceva che doveva aggiustarlo. Una volta mentre stavamo fuori ad aspettare sono arrivate due altre sportive. Sono entrateper posare le borse e hanno trovato il titolare ...

Quell'orologio sempre guasto nello spogliatoio cominciava a insospettire. Come l'assiduità con cui il titolare della palestra trafficasse troppo spesso per aggiustarlo, ...