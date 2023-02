La trattativa per le armi dalla Cina alla Russia, gli 007 di Usa e Germania: «Pronto un ordine di 100 droni cinesi per frenare Kiev entro l’estate» (Di sabato 25 febbraio 2023) Tra Cina e Russia sarebbe in corso una concreta trattativa per la vendita di armi ai russi, nonostante Pechino stia insistendo da alcuni giorni perché riprendano i colloqui di pace tra Kiev e Mosca per mettere fine ai combattimenti iniziati ormai un anno fa con l’invasione russa dell’Ucraina. Secondo funzionari statunitensi citati dal Wall street journal, la Cina potrebbe consegnare alla Russia artiglieria e droni, come ha più volte paventato la Casa Bianca attraverso il segretario di Stato Antony Blinken, che parlato della possibilità di rifornimenti militari cinesi ai russi come ipotesi sempre più possibile. Funzionari dell’intelligence Usa sostengono che Pechino sarebbe in grado di fornire armi ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Trasarebbe in corso una concretaper la vendita diai russi, nonostante Pechino stia insistendo da alcuni giorni perché riprendano i colloqui di pace trae Mosca per mettere fine ai combattimenti iniziati ormai un anno fa con l’invasione russa dell’Ucraina. Secondo funzionari statunitensi citati dal Wall street journal, lapotrebbe consegnareartiglieria e, come ha più volte paventato la Casa Bianca attraverso il segretario di Stato Antony Blinken, che parlato della possibilità di rifornimenti militariai russi come ipotesi sempre più possibile. Funzionari dell’intelligence Usa sostengono che Pechino sarebbe in grado di fornire...

