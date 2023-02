La strana storia della studentessa cacciata da scuola per un profilo su Onlyfans: «Ma papà e mamma stanno con me» (Di sabato 25 febbraio 2023) Samantha Delneri è una studentessa di 19 anni. E ha raccontato che il preside l’ha cacciata dalla scuola perché aveva aperto un profilo su Onlyfans. «Il 19 dicembre 2022 ho dovuto affrontare un colloquio umiliante con il direttore – ha detto Samantha a La Zanzara su Radio 24 -. Mi ha detto che non voleva nella sua scuola una persona che fa del suo corpo una vendita, lasciando intendere che volesse darmi della “puttana“». La ragazza è originaria di Udine ma non ha citato il nome della scuola che, secondo la sua versione, ha deciso di cacciarla. In compenso ha fatto sapere che i genitori la incoraggiano. «Facevo pure la rappresentante di classe e andavo bene. Nonostante questo sono stata allontanata», ha raccontato la 19enne. La madre, ... Leggi su open.online (Di sabato 25 febbraio 2023) Samantha Delneri è unadi 19 anni. E ha raccontato che il preside l’hadallaperché aveva aperto unsu. «Il 19 dicembre 2022 ho dovuto affrontare un colloquio umiliante con il direttore – ha detto Samantha a La Zanzara su Radio 24 -. Mi ha detto che non voleva nella suauna persona che fa del suo corpo una vendita, lasciando intendere che volesse darmi“puttana“». La ragazza è originaria di Udine ma non ha citato il nomeche, secondo la sua versione, ha deciso di cacciarla. In compenso ha fatto sapere che i genitori la incoraggiano. «Facevo pure la rappresentante di classe e andavo bene. Nonostante questo sono stata allontanata», ha raccontato la 19enne. La madre, ...

