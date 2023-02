La storia di Zia Caterina | la tassista che regala i gelati ai bimbi malati | è una dei 30 eroi civili premiati da Mattarella

(Di sabato 25 febbraio 2023) Da quando ha perso il marito, la 57enne ha preso in mano l'auto bianca e l'ha trasmormata in un mezzo per aiutare i piccoli in tutta Italia. Dietro di lei un mondo di persone che si dedicano agli altri: dalle carceri alle scuole, alle zone di guerra. Ecco chi sono i volontari...

Come nasce ladiCaterina Caterina Bellandi, 57 anni, è diventa Ufficiale dell'Ordine al Merito 'per la generosità nel donare serenità ai bambini malati e alle loro famiglie ...Scrive Beba Restelli negli approfondimenti: "I libri per bambini di Otto, Ilse eHelly, di ... E sono proprio i libri il filo conduttore, il fil rouge, delladella mia famiglia materna: hanno ...

Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana per Caterina Bellandi, insignita dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. Un grande riconoscimento per Zia Caterina, conosciutissima a Firenze e in tutt ...Con il suo "Milano 25" accompagna gratis i piccoli pazienti all'ospedale Meyer per le cure. Conosciuta e amata a Firenze e non solo, ora riceve il riconoscimento dal Capo dello Stato ...