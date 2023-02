La sovraesposizione non è solo una tecnica fotografica o un modo di fare cinema (Di sabato 25 febbraio 2023) Chi ha avuto occasione di assistere ai film “L’anno scorso a Marienbad” di Michelangelo Antonioni, risalente agli ormai lontani anni ’60 o, più recentemente, Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, girato sul finire del secolo scorso, realizzerà immediatamente il concetto di sovraesposizione. All’inizio solo un difetto delle prime riprese fotografiche e anche cinematografiche, fu usata successivamente per scelta. Operata quindi con un dosaggio equilibrato dai registi e dagli altri addetti ai lavori, può dare risultati di particolare efficacia. Tanto vale quando si devono porre in evidenza alcuni tratti di una vicenda narrata in forma visiva, unita all’enfasi con cui si articolano i suoi dialoghi. Meritando addirittura un posto di apertura dei TG, compresi quelli di stato, sta facendo scalpore il contenuto di una lettera. Per l’uso che ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 febbraio 2023) Chi ha avuto occasione di assistere ai film “L’anno scorso a Marienbad” di Michelangelo Antonioni, risalente agli ormai lontani anni ’60 o, più recentemente, Il cielo sopra Berlino di Wim Wenders, girato sul finire del secolo scorso, realizzerà immediatamente il concetto di. All’inizioun difetto delle prime riprese fotografiche e anchetografiche, fu usata successivamente per scelta. Operata quindi con un dosaggio equilibrato dai registi e dagli altri addetti ai lavori, può dare risultati di particolare efficacia. Tanto vale quando si devono porre in evidenza alcuni tratti di una vicenda narrata in forma visiva, unita all’enfasi con cui si articolano i suoi dialoghi. Meritando addirittura un posto di apertura dei TG, compresi quelli di stato, sta facendo scalpore il contenuto di una lettera. Per l’uso che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ignazia_secci : RT @JKR_rld: questi meRdia servi non hanno proprio capito che questa petulante sovraesposizione mediatica di quel merda di #Zelensky ovunqu… - RenzoCianchetti : RT @JKR_rld: questi meRdia servi non hanno proprio capito che questa petulante sovraesposizione mediatica di quel merda di #Zelensky ovunqu… - Sissijj14 : RT @JKR_rld: questi meRdia servi non hanno proprio capito che questa petulante sovraesposizione mediatica di quel merda di #Zelensky ovunqu… - servizialbatros : RT @JKR_rld: questi meRdia servi non hanno proprio capito che questa petulante sovraesposizione mediatica di quel merda di #Zelensky ovunqu… - JenniferCory28 : RT @JKR_rld: questi meRdia servi non hanno proprio capito che questa petulante sovraesposizione mediatica di quel merda di #Zelensky ovunqu… -