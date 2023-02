La sinistra si attacca al mitra di Rauti. La foto delle polemiche: cosa c'è dietro (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo l'inconcludente polemica sul tiro a segno nelle scuole la sinistra si attacca al mitra. L'opposizione critica in blocco la foto rimbalzata sui social che mostra Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa del governo di Giorgia Meloni, imbracciare l'arma. Apriti cielo. Ecco la destra armaiola e guerrafondaia che neanche troppo di nascosto vuole trasformare l'Italia in un far west. Peccato che non sia come l'ha dipinta la sinistra che parla di una "posa" (Sic) "grava e inopportuna". L'esponente di Fratelli d'Italia ha chiarito che si trovava alla Idex (International defence exhibition & conference) di Abu Dhabi, annuale esposizione di armi dove ovviamente partecipata in qualità sottosegretaria alla Difesa. "Sono stata invitata nello stand della Beretta anche a constatare ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo l'inconcludente polemica sul tiro a segno nelle scuole lasial. L'opposizione critica in blocco larimbalzata sui social che mostra Isabella, sottosegretario alla Difesa del governo di Giorgia Meloni, imbracciare l'arma. Apriti cielo. Ecco la destra armaiola e guerrafondaia che neanche troppo di nascosto vuole trasformare l'Italia in un far west. Peccato che non sia come l'ha dipinta lache parla di una "posa" (Sic) "grava e inopportuna". L'esponente di Fratelli d'Italia ha chiarito che si trovava alla Idex (International defence exhibition & conference) di Abu Dhabi, annuale esposizione di armi dove ovviamente partecipata in qualità sottosegretaria alla Difesa. "Sono stata invitata nello stand della Beretta anche a constatare ...

