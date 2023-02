La Sicilia non è preparata per affrontare l’emergenza siccità (Di sabato 25 febbraio 2023) Anche in Sicilia, come nel resto d’Italia, è allarme siccità. Nell’isola, un tempo considerata il granaio del Mediterraneo, l’assenza di pioggia e i fenomeni meteorologici estremi – alluvioni, nubifragi, grandinate – hanno messo in ginocchio il comparto dell’agricoltura. Ma non solo la Regione sembra impreparata ad affrontare un’emergenza ampiamente prevista. C’è di più: perché l’acqua degli invasi si butta direttamente a mare. È quello che accade, ad esempio, in uno dei comprensori dove l’agricoltura è il settore trainante dell’economia, quello della Sicilia Sud Occidentale. Lì, il polmone idrico è rappresentato – sulla carta – dalla diga Trinità, a Castelvetrano. Costruita tra il 1954 e il 1959, la diga non solo ha un livello di acqua bassissimo, ma ha anche le paratie costantemente aperte. E l’acqua ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 febbraio 2023) Anche in, come nel resto d’Italia, è allarme. Nell’isola, un tempo considerata il granaio del Mediterraneo, l’assenza di pioggia e i fenomeni meteorologici estremi – alluvioni, nubifragi, grandinate – hanno messo in ginocchio il comparto dell’agricoltura. Ma non solo la Regione sembra imadun’emergenza ampiamente prevista. C’è di più: perché l’acqua degli invasi si butta direttamente a mare. È quello che accade, ad esempio, in uno dei comprensori dove l’agricoltura è il settore trainante dell’economia, quello dellaSud Occidentale. Lì, il polmone idrico è rappresentato – sulla carta – dalla diga Trinità, a Castelvetrano. Costruita tra il 1954 e il 1959, la diga non solo ha un livello di acqua bassissimo, ma ha anche le paratie costantemente aperte. E l’acqua ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata al largo delle coste settentrionali della Sicilia, non… - Caffe_Graziella : RT @M5SBerlino: Tutto il Movimento 5 Stelle #Sicilia ha partecipato, insieme a Giuseppe #Conte, alla marcia #antimafia Bagheria -> Castelda… - Tp24it : Palermo, la terra da 'Non dimenticare' - Alessan13896636 : RT @perfettacosi__: “se noi staremo insieme sicuramente verrai in sicilia con me” “io questa risposta volevo ma non me l’hai data” “è certo… - palermo_city : #Palermo #Sicilia #Sicily L'arcivescovo Lorefice: 'Von der Leyen a Palermo non ha pronunciato la parola pace' -