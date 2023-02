La sfida non è uguale per tutti: un campione bianconero ha il cuore diviso (Di sabato 25 febbraio 2023) Il calcio regala spesso degli incroci emozionanti e un campione che ha fatto grande la Juventus ha dovuto scegliere tra due suoi amori. Ci sono dei calciatori che riescono a entrare nel cuore dei tifosi grazie alla loro classe e alla loro voglia di non mollare nemmeno un centimetro, con la Juventus che infatti ha sempre potuto godere di giocatori meravigliosi. Le carriere però si passano ormai con diverse squadre, per questo motivo anche una partita a livello internazionale può far sì che ci possa essere una sorte di conflitto di interessi. JuveDipendenzaUno di questi è il caso di Didier Deschamps, con l’attuale c.t. della Francia che ha scritto pagine leggendarie della meravigliosa storia bianconera e che ha fatto sì che la Vecchia Signora potesse vincere il campionato e la Champions League. Un leader in campo, capace di essere regista e mediano, uomo ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 febbraio 2023) Il calcio regala spesso degli incroci emozionanti e unche ha fatto grande la Juventus ha dovuto scegliere tra due suoi amori. Ci sono dei calciatori che riescono a entrare neldei tifosi grazie alla loro classe e alla loro voglia di non mollare nemmeno un centimetro, con la Juventus che infatti ha sempre potuto godere di giocatori meravigliosi. Le carriere però si passano ormai con diverse squadre, per questo motivo anche una partita a livello internazionale può far sì che ci possa essere una sorte di conflitto di interessi. JuveDipendenzaUno di questi è il caso di Didier Deschamps, con l’attuale c.t. della Francia che ha scritto pagine leggendarie della meravigliosa storia bianconera e che ha fatto sì che la Vecchia Signora potesse vincere il campionato e la Champions League. Un leader in campo, capace di essere regista e mediano, uomo ...

