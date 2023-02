La sfida di Prigozhin e il dilemma di Putin sulla Wagner (Di sabato 25 febbraio 2023) Il gruppo Wagner, la potente legione dei mercenari russi che ha assunto un ruolo centro tanto in Ucraina quanto nel continente africano, è un’arma a doppio taglio nelle mani di Vladimir Putin. Il presidente russo ha sfruttato negli anni questo esercito parallelo per essere impiegato nelle missioni dove i russi non dovevano apparire ufficialmente sul InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 25 febbraio 2023) Il gruppo, la potente legione dei mercenari russi che ha assunto un ruolo centro tanto in Ucraina quanto nel continente africano, è un’arma a doppio taglio nelle mani di Vladimir. Il presidente russo ha sfruttato negli anni questo esercito parallelo per essere impiegato nelle missioni dove i russi non dovevano apparire ufficialmente sul InsideOver.

