La scrittrice scese nel fiume con le tasche piene di sassi | dopo aver lasciato al marito questo biglietto | «If anyone could have saved me | it would have been you»; se qualcuno avesse potuto salvarmi | saresti stato tu

(Di sabato 25 febbraio 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Il modo più affascinante di scoprire una mostra è vederne l’allestimento, o in alternativa vivere il momento malinconico in cui,la chiusura, le opere vengono smontate e risposte nelle casse. Di recente mi è accaduto di vivere entrambe le esperienze, in occasione di due bellissime mostre: la prima nella fase dell’allestimento, dedicata dalle Scuderie del Quirinale al salvataggio dell’arte italiana durante la seconda guerra mondiale – con donne protagoniste come Fernanda Wittgens e Palma Bucarelli -; l’altra nella fase dello smontaggio, a Palazzo Altemps (sempre a Roma), dedicata a Virginia Woolf. Com’è noto, la grandeinglese aveva creato con ilLeonard un gruppo o meglio una comunità, detta di Bloomsbury, con l’ambizione di ricreare la ...

L'attrice eha interpretato magnificamente il suo ruolo di co - conduttrice: l'ironia è ... infatti, le famose scale non le hasubito. Amadeus la chiama e Chiara dov'è Seduta sui ...Poche coraggiose afghane per la prima volta sonoin piazza nella capitale e non solo: in ... Come laindiana, non dobbiamo mai distogliere lo sguardo e mai dimenticarle. E sostenere chi ...

Milano Fashion Week, Antonio Marras omaggia Grazia Deledda: “Aveva la quarta elementare, decise di fare… Il Fatto Quotidiano

La dichiarazione d'amore impossibile di Virginia Woolf Io Donna

Proteste in Perù, donne e femministe in prima linea - DINAMOpress DinamoPress

Castellammare Adriatico, il borgo che scese a valle per incontrare lo sviluppo IlPescara