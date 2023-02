La regia del Pnrr a Palazzo Chigi: appalti e commissari più veloci, saltano i fondi alle Prefetture (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo i due decreti con le prime semplificazioni approvati dal precedente Governo Draghi entra in vigore il primo dell’era Meloni Leggi su ilsole24ore (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo i due decreti con le prime semplificazioni approvati dal precedente Governo Draghi entra in vigore il primo dell’era Meloni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiCultura : Addio a Maurizio #Scaparro, gigante del teatro italiano. Nel dopoguerra, col Piccolo di Milano, diede impulso al te… - MilanWorldForum : I quotidiani in edicola sul ritorno di Maignan Le news -) - MilanWorldForum : Milan con Maignan in regia. Giroud Hojlund, la sfida del gol Le news -) - Federica93Russo : RT @Paola61513176: Praticamente disOnestini si è palesemente comprato una regia,in qualsiasi momento del giorno accendi 2 secondi il 55 e t… - MilanWorldForum : I quotidiani in edicola sul ritorno di Maignan Le news -) -