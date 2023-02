La raffinata strategia dell'opposizione: chiedere le dimissioni di due ministri “fascisti” al mese (Di sabato 25 febbraio 2023) "Le opposizioni insorgono”, è il titolo di un quotidiano di ieri. Ecco. Insorgete un po’ meno, verrebbe da consigliare. Adesso, per dire, chiedono le dimissioni Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 febbraio 2023) "Le opposizioni insorgono”, è il titolo di un quotidiano di ieri. Ecco. Insorgete un po’ meno, verrebbe da consigliare. Adesso, per dire, chiedono le

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giancarlodeoda1 : @fsyloslab Io credo invece che sia del tutto evidente, anzi una strategia molto cinica e raffinata: provocare, con… - apogeo2012 : RT @ProItalia_org: Ma no, cosa avete capito? Quella del Governo #Meloni è una strategia raffinata. Ora sembra che faccia finta di piegarsi… - TommyBrain : RT @ProItalia_org: Ma no, cosa avete capito? Quella del Governo #Meloni è una strategia raffinata. Ora sembra che faccia finta di piegarsi… - madmavpr : RT @ProItalia_org: Ma no, cosa avete capito? Quella del Governo #Meloni è una strategia raffinata. Ora sembra che faccia finta di piegarsi… - TommyBrain : RT @ProItalia_org: Ma no, cosa avete capito? Quella del Governo #Meloni è una strategia raffinata. Ora sembra che faccia finta di piegarsi… -