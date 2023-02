La preside di Firenze incensata dalla sinistra? Il suo nome compare nelle liste del Pd (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb – Sorpresa (si fa per dire): il nome della preside di Firenze ormai celebre per la faziosa, quanto del tutto strumentale, circolare agli studenti stroncata anche dal ministro Valditara, compare in un elenco inserito sul sito del Partito Democratico. E cosa ci fa? La dottoressa Annalisa Savino era nelle liste del Pd della regione Toscana stilate per il congresso dem del 2009. Per l’esattezza, il nome dell’attuale dirigente scolastico del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, allora risultava tra i sostenitori della lista “Silani per Marino segretario”, nel collegio di Empoli-Scandicci. Nel 2009 difatti si sfidarono per la segreteria del Pd tre candidati: Pierluigi Bersani, Dario Franceschini e Ignazio Marino. Pare dunque, a meno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb – Sorpresa (si fa per dire): ildelladiormai celebre per la faziosa, quanto del tutto strumentale, circolare agli studenti stroncata anche dal ministro Valditara,in un elenco inserito sul sito del Partito Democratico. E cosa ci fa? La dottoressa Annalisa Savino eradel Pd della regione Toscana stilate per il congresso dem del 2009. Per l’esattezza, ildell’attuale dirigente scolastico del liceo scientifico Leonardo da Vinci di, allora risultava tra i sostenitori della lista “Silani per Marino segretario”, nel collegio di Empoli-Scandicci. Nel 2009 difatti si sfidarono per la segreteria del Pd tre candidati: Pierluigi Bersani, Dario Franceschini e Ignazio Marino. Pare dunque, a meno ...

