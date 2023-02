La preside che ha scritto a Valditara? Fece le primarie del Pd (Di sabato 25 febbraio 2023) Una lettera impropria, faziosa e poco consona al fondamentale ruolo al quale dovrebbe, al contrario, assolvere. La comunicazione numero 197 redatta dal preside del liceo scientifico Leonardo da Vinci, la dottoressa Annalisa Savino, continua a far discutere. Esaltata come il fulgido esempio dell'antifascismo militante da parte dei dirigenti del Partito Democratico, bollata come un atto strumentale dal Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Valditara e da tutto il centrodestra. Ieri pomeriggio il deputato della Lega, Rossano Sasso ha scovato, negli archivi online di Botteghe Oscure, un'interessante primizia. «A chi mi contesta il fatto che la preside non sia del Pd, agevolo questo screen da cui si evince la sua militanza e candidatura alle primarie dem di qualche anno fa. Se volete candidarla fate pure, ma non ... Leggi su iltempo (Di sabato 25 febbraio 2023) Una lettera impropria, faziosa e poco consona al fondamentale ruolo al quale dovrebbe, al contrario, assolvere. La comunicazione numero 197 redatta daldel liceo scientifico Leonardo da Vinci, la dottoressa Annalisa Savino, continua a far discutere. Esaltata come il fulgido esempio dell'antifascismo militante da parte dei dirigenti del Partito Democratico, bollata come un atto strumentale dal Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppee da tutto il centrodestra. Ieri pomeriggio il deputato della Lega, Rossano Sasso ha scovato, negli archivi online di Botteghe Oscure, un'interessante primizia. «A chi mi contesta il fatto che lanon sia del Pd, agevolo questo screen da cui si evince la sua militanza e candidatura alledem di qualche anno fa. Se volete candidarla fate pure, ma non ...

