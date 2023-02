La Piramide de los italianos: studiare la storia per non ridursi ad abbatterla (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb – Vi abbiamo parlato pochissimi giorni fa dell’interessamento da parte del senatore Roberto Menia (Fratelli d’Italia) sul destino di quella che in Spagna chiamano Piramide de los italianos. Il monumento sepolcrale, sito nel nord del paese iberico a poche decine di chilometri dal Golfo di Biscaglia, opera unica nel suo genere da quelle parti, rischia infatti di finire sotto i colpi distruttivi delle ruspe “democratiche”. Volenti o nolenti, l’ex ossario – inaugurato nel ‘39 alla presenza di Galeazzo Ciano ma oggi vuoto e desolatamente abbandonato – rimane testimonianza di un’importante pagina di storia. Spagnola, italiana, quindi europea. Materia, quella dell’indagine critica su fatti ed avvenimenti umani, che andrebbe studiata e mai abbattuta. Leggi anche: Spagna, patrioti italiani e spagnoli manifestano contro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 25 febbraio 2023) Roma, 25 feb – Vi abbiamo parlato pochissimi giorni fa dell’interessamento da parte del senatore Roberto Menia (Fratelli d’Italia) sul destino di quella che in Spagna chiamanode los. Il monumento sepolcrale, sito nel nord del paese iberico a poche decine di chilometri dal Golfo di Biscaglia, opera unica nel suo genere da quelle parti, rischia infatti di finire sotto i colpi distruttivi delle ruspe “democratiche”. Volenti o nolenti, l’ex ossario – inaugurato nel ‘39 alla presenza di Galeazzo Ciano ma oggi vuoto e desolatamente abbandonato – rimane testimonianza di un’importante pagina di. Spagnola, italiana, quindi europea. Materia, quella dell’indagine critica su fatti ed avvenimenti umani, che andrebbe studiata e mai abbattuta. Leggi anche: Spagna, patrioti italiani e spagnoli manifestano contro ...

