La palazzina non ha il citofono, chiama il 118 ma non riesce a farsi soccorrere: trovato morto dentro casa (Di sabato 25 febbraio 2023) Ha cominciato a sentirsi male mentre era da solo in casa, quindi ha chiamato il 118 avvertendo i sanitari: "Ho l'affanno, non riesco a respirare". Il centralino ha inviato subito un'ambulanza sul posto, al civico 48 di via Rispoli a Castellammare di Stabia, ma gli operatori sanitari non sono riusciti ad intervenire perché nella palazzina in cui abitava l'uomo non c'era il citofono. Sergio Aiello è morto così, a 51 anni. I medici hanno provato a contattare Aiello al telefono, e hanno chiamato a voce dalla strada, invano. Aveva lasciato la porta aperta per consentire l'accesso alla sua abitazione, ma da quella porta è entrata soltanto sua sorella, la mattina dopo, trovandolo morto nel bagno. La famiglia ha sporto denuncia alla polizia di Castellammare.

