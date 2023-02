La nuova canzone di Shakira è un’altra stoccata all’ex Piqué (Di sabato 25 febbraio 2023) Nella nuova canzone Shakira duetta con Karol G. Analizzando il brano si tratta di un'altra chiara stoccata all'ex Gerard Piqué L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 25 febbraio 2023) Nelladuetta con Karol G. Analizzando il brano si tratta di un'altra chiaraall'ex GerardL'articolo proviene da Novella 2000.

