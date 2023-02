La "Notte fonda" di Paolo Bonolis: lui e lei provano a capirsi (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel suo primo libro Paolo Bonolis parlava da solo, come da titolo, mettendo nero su bianco una autobiografia appassionata e coinvolgente, un flusso di pensieri, ricordi, riflessioni, esperienze e aneddoti che ne hanno scandito la carriera e la vita. In Notte fonda (Rizzoli, 192 pagine, 17,50 euro), seconda fatica letteraria del presentatore, Bonolis ha scelto una modalità di narrazione esattamente contraria: quella del dialogo dove i protagonisti sono due personaggi di fantasia, un marito e una moglie senza nome, indicati semplicemente con un “Lui e Lei”. Il perché di questa scelta lo ha spiegato l'autore stesso in una intervista a Daria Bignardi. «Due verità. La prima: credo che in questo modo non si disperda l'attenzione di quello che si vuole focalizzare nel libro - spiega Bonolis ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Nel suo primo libroparlava da solo, come da titolo, mettendo nero su bianco una autobiografia appassionata e coinvolgente, un flusso di pensieri, ricordi, riflessioni, esperienze e aneddoti che ne hanno scandito la carriera e la vita. In(Rizzoli, 192 pagine, 17,50 euro), seconda fatica letteraria del presentatore,ha scelto una modalità di narrazione esattamente contraria: quella del dialogo dove i protagonisti sono due personaggi di fantasia, un marito e una moglie senza nome, indicati semplicemente con un “Lui e Lei”. Il perché di questa scelta lo ha spiegato l'autore stesso in una intervista a Daria Bignardi. «Due verità. La prima: credo che in questo modo non si disperda l'attenzione di quello che si vuole focalizzare nel libro - spiega...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sbonaccini : Questa notte ho dormito due ore: arrivato da La Spezia a notte fonda, alle sei ero al Centro Agroalimentare di Bolo… - fuentevale73 : Dire quello che volete ma davanti a bebè MAI avrebbe fatto questa cosa la Murgia in più non spende 1 parola x dire… - ChiarapisSailor : ma io non avrei problemi se facessero cosi anche davanti a oriana di giorno e non a notte fonda tutto qui #oriele p… - fe_lucrezia : RT @SFra87: Edoardo così è in modalità “er morte” per Antonella e la Murgia è solo un cuscino dove appoggiare le gambe… non c’è NULLA RAGA!… - Michela22214378 : @sonoester1 @sonolamadame1 Ma esatto,sempre a notte fonda noo daii?? -