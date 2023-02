La ‘ndrangheta «evoluta» fa ballare i bitcoin

Leggi su panorama

(Di sabato 25 febbraio 2023) In Ungheria una potente cosca aveva preso il controllo di un istituto di credito per investire in criptovalute e riciclare i soldi della droga. Così le associazioni mafiose calabresi si dimostrano al passo con i tempi, tra monete virtuali, affari sporchi e truffe internazionali. La Wall Street della ’ndrangheta si trova in un elegante palazzo di via Szent István, la strada alberata che attraversa, come una vena pulsante, il cuore di Budapest, in Ungheria. Da queste parti Giovanni Barone passava di tanto in tanto a incontrare il suo avvocato, Edina Szilágy. Un’avvenente professionista specializzata in diritto commerciale e con buoni agganci con il mondo imprenditoriale italiano. Barone è l’uomo d’affari che la Procura di Catanzaro ha arrestato, poche settimane fa, con l’accusa di aver messo insieme un impero milionario in combutta con la cosca capeggiata dal superlatitante Pasquale ...