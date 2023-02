«La montagna e la terra sono parte di noi» L’ultimo abbraccio a Mauro Soregaroli

Leggi su ecodibergamo

(Di sabato 25 febbraio 2023) Il funerale. La chiesa del cimitero di Bergamo non è riuscita a contenere tutte le persone che sabato 25 febbraio hanno voluto salutare la guida alpina di 64 anni morta una settimana fa mentre scalava la vetta della Grand Golliat, in Svizzera, precipitando per oltre cinquecento metri.