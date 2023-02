La modella Ashley Morgan Smithline ritratta le accuse contro Marilyn Manson | ho mentito | non mi ha stuprato

(Di sabato 25 febbraio 2023) Aveva accusatodi stupro su ‘The View’, ed ora ha ammesso di avere di essere stata spinta a farlo dall’ex compagna del cantante, Rachel Evan Wood. La clamorosa rivelazione è di, 38 anni, che ha avuto una breve relazione connel 2010. La donna, unadi origini ebraiche, ha spiegato di aver “ceduto alle pressioni di Evan Rachel Wood e dei suoi soci per rivolgeredi stupro e aggressioneche non erano vere”. Ledella donna erano molto gravi: aveva infatti raccontato che, 54 anni, l’aveva violentata, ferendola con un coltello in cui era incisa una svastica e mettendole la mano ...

Raccontando la dinamica dei fatti, laha spiegato di essere stata contattata per la prima volta nel 2020 da Gore oWalters, l'ex assistente di Manson. 'Quando lei e il suo assistente ...Un colpo di scena inatteso, destinato ad avere ripercussioni su tutta la vicenda giudiziaria in corso. LaMorgan Smithline , tra le tante donne che avevano denunciato gli abusi da parte di Marilyn Manson , ha ritirato l'accusa contro l'artista statunitense per stupro e aggressione. Come ...

Aveva accusato Marilyn Manson di stupro su The View. Ma ora ha ammesso di aver mentito e di essere stata spinta a farlo dall'ex compagna del cantante, Rachel Evan Wood. La clamorosa rivelazione è dell ...