La Milano Marathon che richiama da 21 anni appassionati e campioni da tutto il mondo | diventa una grande gara di raccolta fondi Appuntamento il 2 aprile 2023

Leggi su iodonna

(Di sabato 25 febbraio 2023) Quale sia il magico della maratona la ex azzurra Lucilla Andreucci lo esprime con pennellate decise: «La maratona possiede il fascino dell’imprevedibilità» comincia. «Regala la sensazione di compiere un’impresa, chiedendoti di mettere l’intera tua migliore passione nella cosa più complessa che c’è: correre più veloce possibile per 42 chilometri. È lapiù lunga che possiamo compiere, il Forrest Gump della nostra vita. A noi atleti permette di girare il, New York, Boston, Londra, Madrid, Berlino… Diversamente, a chi se ne innamora, tocca spesso ilerrore di pensare di poterla correre subito. E, invece, va costruita per gradi, perché la maratona, come le più belle storie d’amore, vuole il suo tempo». ...