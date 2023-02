“La mappa del Canada” di Dorthe Nors è un riflesso di tutti noi

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 25 febbraio 2023) Rivolgersi altrove per trame elaborate. Rivolgersi altrove per un bel fuoripista con sensazioni dirompenti, colpi di scena, tizi che entrano da una porta con la pistola in mano – stratagemma narrativo che fa trepidare noi ingenuotti che leggiamo per il solucchero di essere sorpresi, ingannati e intrattenuti – o intrecci straripanti che portano a un’inevitabile escalation di umettamento indice. Rivolgersi altrove: perché rivolgersi a– danese autrice de “Ladel” (Racconti Bompiani, pag. 120, euro 16) tradotta da un’Ingrid Basso già felicemente incontrata in territori kierkegaardiani – significa, semmai, entrare in uno spazio in cui non accade niente di avvertibile o quasi. Nessuna pistola. Mai un soprassalto. Nessuno che faccia grandi gesti o si precipiti da qualche parte. Nessuno che ci ...