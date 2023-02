La mamma di Tavassi smaschera Signorini e sgancia una bomba sul Van-gate | tutta una messa in scena!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... autilia11676446 : RT @sono_solo_tweet: Come li ha sputtanati lei nessuno. ?? Grazie mamma Tavassi, ci hai dato la conferma che quei due fossero coperti dagli… - ale48114330 : Mamma io. Non posso vederlo come cambiano le cose preferisco tavassi edoardo sta diventando sbloccato è pericoloso… - sachertorte1029 : RT @pullulers: La mamma di tavassi che ammette che staccano i microfoni da mesi e lei come lo sa? Praticamente una truffa. Che schifo @Giul… - edy8352 : @Mswatzon1 @IsaeChia Ma la mamma di tavassi ci è o ci fa? se è vero che gli autori erano complici di questi comport… - Sierrafox09 : Mo addirittura sentire che Antonella è innamorata di TAVASSI mamma mia #incorvassi -

Ladiinterviene sul 'Van Gate' e sgancia una bomba non da poco in merito ai microfoni ambientali che Edoardo ha confessato di aver staccato per avere un momento di intimità con Micol ......dell'inizio di un saggio di danza a Roma e avrebbe coinvolto anche la showgirl Guendalina. ... A un certo punto ho visto una scena in cui unadava dei pugni a un'altra'. Guendalina ...

Rissa tra mamme alla gara di danza, il testimone: “Ha iniziato Guendalina Tavassi, l’ho vista Il Fatto Quotidiano

Rissa tra mamme, la versione di Guendalina Tavassi: "Io non c'entro nulla" TGCOM

Guendalina Tavassi e la rissa tra mamme: "Si sono ammazzate e accusano me. Ero lì per mettere pace" Today.it

Emanuela Fuin, la mamma dei Tavassi, contro il Gf Vip: "Mostra solo tossicità e insulti" Today.it

"Cosa mi hanno detto", la mamma di Tavassi sgancia la bomba sul GF Vip Blog Tivvù

GF Vip 7, la mamma di Edoardo Tavassi spara a zero sugli autori: “Gli ascolti calano”. Edoardo Tavassi è finito al televoto per via di un provvedimento preso dal GF Vip 7. In… Leggi ...GF Vip 7, la mamma di Edoardo Tavassi spara a zero sugli autori: “Gli ascolti calano”. Edoardo Tavassi è finito al televoto per via di un provvedimento preso dal GF Vip 7. In… Leggi ...