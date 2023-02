La lettera della preside di Firenze lo conferma: la Costituzione è sotto sequestro della sinistra (Di sabato 25 febbraio 2023) Tutti a parlare di Costituzione. Ma nessuno a cui venga voglia di dire che la stessa è tenuta ormai sotto sequestro da una parte politica – grosso modo l’opposizione – che ne ha fatto un totem a proprio uso e consumo. Anzi, l’ha resa un prezzemolino da spargere su ogni minestra, compresa quella canora di Sanremo. Dicono che sia antifascista, e lo è. L’hanno infatti scritta, a guerra terminata e a dittatura finita, gli esponenti dei partiti che il fascismo aveva bandito ed eliminato. Ciò tuttavia non le conferisce il significato preteso dai suoi sequestratori. Quello, cioè, di recinto oltre il quale diventa automaticamente fascista chi, ad esempio, decanta «il valore delle frontiere» o onora «il sangue degli avi» oppure, infine, erige «muri». Gli ex e neo-comunisti pretendono di decidere chi è il fascista I virgolettati provengono ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023) Tutti a parlare di. Ma nessuno a cui venga voglia di dire che la stessa è tenuta ormaida una parte politica – grosso modo l’opposizione – che ne ha fatto un totem a proprio uso e consumo. Anzi, l’ha resa un prezzemolino da spargere su ogni minestra, compresa quella canora di Sanremo. Dicono che sia antifascista, e lo è. L’hanno infatti scritta, a guerra terminata e a dittatura finita, gli esponenti dei partiti che il fascismo aveva bandito ed eliminato. Ciò tuttavia non le conferisce il significato preteso dai suoi sequestratori. Quello, cioè, di recinto oltre il quale diventa automaticamente fascista chi, ad esempio, decanta «il valore delle frontiere» o onora «il sangue degli avi» oppure, infine, erige «muri». Gli ex e neo-comunisti pretendono di decidere chi è il fascista I virgolettati provengono ...

