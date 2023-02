La foto definitiva di Ferragni e Fedez: "Intreccio di mani..." | Guarda (Di sabato 25 febbraio 2023) Pace fatta tra Chiara Ferragni e Fedez. Le voci di una rottura tra i due sono state spazzate via da una foto pubblicata proprio in queste ore da Chiara Ferragni. Due mani che si intrecciano e su una ci sono diversi tatuaggi, si tratta molto probabilmente della mano di Fedez che stringe la quella dell influencer. Un gesto per mettere a tacere le malelingue che dopo Sanremo parlavano della fine del rapporto. Già la foto scattata al Cipriani ieri sera aveva fatto sperare i fan della coppia. I due erano apparsi insieme a cena sorridenti. Ma adesso è arrivata la conferma. La foto postata dalla Ferragni sui social per il momento ha il sapore di un messaggio chiaro per ribadire che il rapporto col marito non è affatto finito. Bisognerà ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Pace fatta tra Chiara. Le voci di una rottura tra i due sono state spazzate via da unapubblicata proprio in queste ore da Chiara. Dueche si intrecciano e su una ci sono diversi tatuaggi, si tratta molto probabilmente della mano diche stringe la quella dell influencer. Un gesto per mettere a tacere le malelingue che dopo Sanremo parlavano della fine del rapporto. Già lascattata al Cipriani ieri sera aveva fatto sperare i fan della coppia. I due erano apparsi insieme a cena sorridenti. Ma adesso è arrivata la conferma. Lapostata dallasui social per il momento ha il sapore di un messaggio chiaro per ribadire che il rapporto col marito non è affatto finito. Bisognerà ...

