La forza di un sogno e la determinazione per realizzarlo

Leggi su nonewsmagazine

(Di sabato 25 febbraio 2023) Sono nata per vagabondare. Seguo la forma della terra come un uccello marino quella delle onde. I cerchi sono prodigiosi in quanto infiniti. Tutto ciò che è infinito è prodigioso. Sperimentavo il desiderio come un garbuglio di impulsi impossibili e contradditori. … Volevo dire qualcosa di importante sul coraggio e la libertà; volevo essere coraggiosa e libera, ma non sapevo cosa significasse; sapevo soltanto come si fa a fingere di sapere. …… Con un impeto di rabbia, aveva capito di non conoscere nulla del mondo. L’avevano tenuta fuori. Come rimediare alla sua spaventosa ignoranza? Sta attenta. Origlia. Setaccia tutto alla ricerca di indizi. Scegli a caso dei libri dalla biblioteca, ruba altri libri ….. Credeva inoltre, fermamente, di non avere nulla da offrire loro. Non avrebbe mai saputo cosa dire, né come essere caloroso e paterno. Avrebbe saputo solo deluderli. Quando ti ci trovi ...