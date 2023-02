La donna picchiata, violentata e relegata in casa dal compagno (che ora è stato arrestato) (Di sabato 25 febbraio 2023) La polizia di stato ha eseguito un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della procura, nei confronti di un uomo di 30 anni "gravemente indiziato di essere responsabile di... Leggi su europa.today (Di sabato 25 febbraio 2023) La polizia diha eseguito un'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della procura, nei confronti di un uomo di 30 anni "gravemente indiziato di essere responsabile di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Guardate il livello di mostruosità del regime orrifico della Rep. islamica dell'#Iran. Questa bambina, #SaraShirazi… - MarcoFattorini : Sarah Shirazi è una bambina iraniana che frequenta le scuole elementari. È stata picchiata da una donna per non ave… - MarianoGiustino : È mostruoso, questa Rep. islamica è davvero orrifica. Va spazzata via dal pianeta Terra come è stato spazzato via i… - francTICH : RT @MarianoGiustino: Guardate il livello di mostruosità del regime orrifico della Rep. islamica dell'#Iran. Questa bambina, #SaraShirazi, è… - ninda1952 : RT @TgrRaiAltoAdige: Il sindaco di #Merano Dario Dal Medico chiede alla città di mobilitarsi lunedì a mezzogiorno con un gesto simbolico in… -