La dirigente e oltre 40 docenti del Liceo Classico ‘P. Giannone’ esprimono solidarietà alla collega di Firenze (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa di solidarietà espressa dalla dirigente e da oltre quaranta docenti del Liceo Classico ‘P. Giannone’ di Benevento alla collega di Firenze autrice della lettera ai suoi studenti e che ha ricevuto una risposta ‘piccata’ da parte del Ministro all’Istruzione Valditara. “Non ha fatto male Annalisa Savino, la dirigente Scolastica del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Firenze, a reagire con un moto, crediamo spontaneo, dell’animo quando ha scritto la lettera aperta ai suoi studenti, in cui fa giungere agli adolescenti che le sono affidati il conforto dello Stato di diritto, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa diespressa de daquarantadel‘P.di Beneventodiautrice della lettera ai suoi studenti e che ha ricevuto una risposta ‘piccata’ da parte del Ministro all’Istruzione Valditara. “Non ha fatto male Annalisa Savino, laScolastica delScientifico “Leonardo da Vinci” di, a reagire con un moto, crediamo spontaneo, dell’animo quando ha scritto la lettera aperta ai suoi studenti, in cui fa giungere agli adolescenti che le sono affidati il conforto dello Stato di diritto, ...

