La difesa dei ricchi da parte di Crozza-Nordio è da ridere: “Ma sapete cosa vuol dire svegliarsi la mattina e trovare l’elicottero sotto sequestro?” (Di sabato 25 febbraio 2023) Nella prima puntata dell’attesissima nuova stagione di Fratelli di Crozza, il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, Maurizio Crozza diventa il ministro della Giustizia Carlo Nordio e giustamente difende i più deboli: “I più fragili paradossalmente non sono i poveri. Ma lei sa cosa vuol dire svegliarsi la mattina e trovarsi l’elicottero sotto sequestro con le ganasce solo perché magari hai fatto fallire una banca? Paradossalmente il povero non ha elicotteri da perdere, il ricco sì. Io ne ho visti tanti di miliardari che davanti al magistrato sembrano pulcini indifesi, non dormono per giorni, sudano per l’agitazione, e hanno tutti i maglioni di cachemire con le palline, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) Nella prima puntata dell’attesissima nuova stagione di Fratelli di, il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+, Mauriziodiventa il ministro della Giustizia Carloe giustamente difende i più deboli: “I più fragili paradossalmente non sono i poveri. Ma lei salae trovarsicon le ganasce solo perché magari hai fatto fallire una banca? Paradossalmente il povero non ha elicotteri da perdere, il ricco sì. Io ne ho visti tanti di miliardari che davanti al magistrato sembrano pulcini indifesi, non dormono per giorni, sudano per l’agitazione, e hanno tutti i maglioni di cachemire con le palline, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riotta : Il Fatto esprime apprezzamento per 'i valori talebani...coraggio, lealtà, onestà, difesa dei più deboli' incarnati… - lucianonobili : Dopo il silenzio del governo sul vergognoso pestaggio di Firenze, arriva l’intimidazione del Ministro #Valditara ch… - LaVeritaWeb : Conte, in difesa degli incentivi edilizi, usa studi redatti da società che sostengono la cessione dei crediti. Nomi… - MTF66545448 : RT @riotta: Il Fatto esprime apprezzamento per 'i valori talebani...coraggio, lealtà, onestà, difesa dei più deboli' incarnati 'nel modo pi… - ambiendator : RT @Simona45104788: Buongiorno #bellezze, #solidarietà ad @ellyesse...vedersi derubare di un proprio bene è odioso ?? Detto doverosamente (… -