La De Filippi assente alla camera ardente | Maurizio Costanzo | straziante dramma privaro

(Di sabato 25 febbraio 2023) Non c'è Maria De, nellaallestita nella Sala Promoteca in Campidoglio, a Roma, per l'ultimo saluto a, scomparso ieri a 84 anni per complicazioni improvvise dopo un'operazione al colon. La conduttrice di Amici, Uomini e donne e C'è posta per te, sposata al grande giornalista con rito civile dal 1995, è ancora troppo "provata", come ha spiegato l'amica Luciana Littizzetto, per esibire sia pure indirettamente il suo lutto. Davantibara di, con al sua foto appoggiata sopra, hanno già sfilato in mattinata tanti amici, vip, semplici conoscenti o telespettatori ammirati dgrandezza dell'inventore dei talk show in Italia. Tra i primi ad arrivare l'ex sindaco Francesco Rutelli, che aveva celebrato le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... staticisorrisi : @simone_dimasi E vogliamo parlare di quanto schifo ha fatto il pelato quando ha insinuato che lo facessero per il g… -

Cosa vedremo al posto del popolare people show condotto da Maria DeLa programmazione dell'... C'è Posta per te 2023 non va in onda: programmadopo la morte di Costanzo C'è Posta per te ...Maria De, invece, erae, dalle immagini non sembrava essere presente neppure il figlio Gabriele. A quanto pare la morte del giornalista è sopraggiunta inaspettata , come ha riportato ...

Maurizio Costanzo, Maria De Filippi scioccata. Assente all’apertura della camera ardente DiLei

Maria De Filippi «è scioccata»: come sta dopo morte Costanzo e ... Tvpertutti

Costanzo, Maria De Filippi assente alla camera ardente Liberoquotidiano.it

Perché Jore ha lasciato Amici Ecco il motivo della sua assenza Tag24

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 26 febbraio: ospiti, sfide ed eliminazioni | Spoiler SuperGuidaTV

C’è Posta per te 2023 non va in onda: programma assente dopo la morte di Costanzo C’è Posta ... Cosa andrà in onda al posto del programma condotto da Maria De Filippi Su Canale 5 vedremo un gradito ...Maria De Filippi, invece, era assente e, dalle immagini non sembrava essere presente neppure il figlio Gabriele. A quanto pare la morte del giornalista è sopraggiunta inaspettata, come ha riportato il ...