La Cina non media | gli Usa non forzano E il mondo resta sospeso | parola di Sarcina

Il suo punto di osservazione è diverso rispetto a quello di Romano Prodi. Specie sul ruolo che gli Stati Uniti stanno esercitando negli equilibri geopolitici scaturiti dal conflitto in Ucraina. Giuseppe Sarcina, corrispondente da Washington del Corriere della Sera e fresco di approdo in libreria con 'Il mondo sospeso' (Solferino), è convinto che gli Usa "stanno cercando di non dividere l'Europa perché sanno che ci sono diverse linee di pensiero negli Stati". Prodi, nella sua intervista al Corriere, ha detto che se "gli Usa dividono l'Europa, il governo dovrà assumere scelte drammatiche". Lei ribalta la prospettiva. Sì, gli Usa si stanno muovendo in Europa con la consapevolezza delle diverse sensibilità che ci sono tra i vari stati. C'è una parte di Paesi europei (dalla Polonia ai Baltici) che sostengono la linea dura: con Putin non si ...

