“La Cina al fianco della Russia con droni e artiglieria”: i giornali Usa citano il Pentagono (Di sabato 25 febbraio 2023) Ieri la notizia del possibile accordo tra un’azienda della Cina e la Russia per la fornitura di droni kamikaze, divulgata dal quotidiano tedesco Der Spiegel, oggi la rivelazione dell’americano Wall Street Journal: la Cina starebbe prendendo in considerazione la consegna di artiglieria e droni alle forze russe. La reazione di Mosca al piano di pace di Pechino, il no di Nato e Ue. “Funzionari statunitensi sostengono che la Cina sta prendendo in considerazione la consegna di artiglieria e droni alle forze russe che potrebbero prolungare la guerra, anche se Pechino ha chiesto colloqui di pace per porre fine ai combattimenti nel primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina”. Armi dalla Cina alla ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 febbraio 2023) Ieri la notizia del possibile accordo tra un’aziendae laper la fornitura dikamikaze, divulgata dal quotidiano tedesco Der Spiegel, oggi la rivelazione dell’americano Wall Street Journal: lastarebbe prendendo in considerazione la consegna dialle forze russe. La reazione di Mosca al piano di pace di Pechino, il no di Nato e Ue. “Funzionari statunitensi sostengono che lasta prendendo in considerazione la consegna dialle forze russe che potrebbero prolungare la guerra, anche se Pechino ha chiesto colloqui di pace per porre fine ai combattimenti nel primo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina”. Armi dallaalla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Per la sesta volta in un anno il mondo si rincontra al Palazzo di Vetro e si schiera al fianco di Kiev, isolando Mo… - Imperator_98 : RT @Agenzia_Ansa: Per la sesta volta in un anno il mondo si rincontra al Palazzo di Vetro e si schiera al fianco di Kiev, isolando Mosca co… - AAbaterusso : @ansaeuropa 'Siamo fermamente al fianco dell'Ucraina, determinati come sempre: per sostenere l'Ucraina finanziariam… - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Per la sesta volta in un anno il mondo si rincontra al Palazzo di Vetro e si schiera al fianco di Kiev, isolando Mosca co… - Sssince1908 : RT @Tg3web: L'Europa al fianco di Kyiv, l'assemblea generale dell'Onu: 'Mosca ritiri le truppe'. Astenute India e Cina. Il piano di Pechino… -