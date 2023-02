La Cassazione rigetta il ricorso Cospito resta al carcere duro 'Morirò, ma la lotta continuerà' (Di sabato 25 febbraio 2023) La decisione della Suprema corte dopo un'intera giornata di camera di consiglio. La rabbia degli anarchici in piazza. E lui fa sapere: 'Ora smetterò di assumere ... Leggi su quotidiano (Di sabato 25 febbraio 2023) La decisione della Suprema corte dopo un'intera giornata di camera di consiglio. La rabbia degli anarchici in piazza. E lui fa sapere: 'Ora smetterò di assumere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La Cassazione rigetta il ricorso presentato dalla difesa dell'anarchico Alfredo Cospito contro il 41bis #ANSA - fanpage : Ultim'ora La Cassazione ha deciso di rigettare il ricorso dei legali di Alfredo Cospito. L’anarchico resterà deten… - AgAntonio1987 : RT @radiondadurto: #Cospito La Cassazione rigetta il ricorso contro il #41bis della difesa dell'esponente anarchico in sciopero della fame… - AgAntonio1987 : RT @ilmanifesto: La Cassazione rigetta il ricorso per #Cospito, che rimane al 41bis. Neppure la Procura generale convince la Corte di Legit… - annaBusca : RT @francofontana43: Lo lasciano morire. Davvero si illudono che da morto dia meno fastidio? La Cassazione rigetta il ricorso per Cospito.… -