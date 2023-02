La Cassazione respinge il ricorso, Cospito resta al 41bis (Di sabato 25 febbraio 2023) Alfredo Cospito, il leader anarchico in sciopero della fame da quasi quattro mesi per protestare contro il 41bis, resta in regime di carcere duro. Lo hanno deciso i giudici della Cassazione ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 25 febbraio 2023) Alfredo, il leader anarchico in sciopero della fame da quasi quattro mesi per protestare contro ilin regime di carcere duro. Lo hanno deciso i giudici della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Non saranno violenza o minacce a cambiare leggi e sentenze. - massimosala5 : RT @matteosalvinimi: Non saranno violenza o minacce a cambiare leggi e sentenze. - yoghi1954 : Alfredo Cospito resta al 41 bis. 'Ora rifiuta i farmaci' - TizianaPitzali1 : RT @matteosalvinimi: Non saranno violenza o minacce a cambiare leggi e sentenze. - matteoc1951 : RT @serebellardinel: Dopo l'assoluzione di #Berlusconi, perchè 'il fatto non sussiste', la #Cassazione respinge il ricorso! #Cospito resta… -