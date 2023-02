La camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio: Maria De Filippi con il figlio Gabriele. La commozione di Diaco e la rosa di Mastandrea (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è aperta oggi alle 10 in Campidoglio la camera ardente di Maurizio Costanzo, il grande giornalista scomparso a 84 anni. I funerali solenni si terranno lunedì 27 febbraio alle 15 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma. Centinaia e centinaia di persone si stanno recando per dare un ultimo saluto al conduttore. Presenti in sala la moglie Maria De Filippi con il figlio adottivo Gabriele, oltre agli altri due figli di Costanzo, Camilla e Saverio. Tanti i personaggi dello spettacolo che commossi, si sono recati alla camera ardente: da Mara Venier a Fiorello, passando per Pierluigi Diaco e Valerio Mastrandrea. Ecco tutte le reazioni. Ore 12.20 – Arrivata ... Leggi su tpi (Di sabato 25 febbraio 2023) Si è aperta oggi alle 10 inladi, il grande giornalista scomparso a 84 anni. I funerali solenni si terranno lunedì 27 febbraio alle 15 nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma. Centinaia e centinaia di persone si stanno recando per dare un ultimo saluto al conduttore. Presenti in sala la moglieDecon iladottivo, oltre agli altri due figli di, Camilla e Saverio. Tanti i personaggi dello spettacolo che commossi, si sono recati alla: da Mara Venier a Fiorello, passando per Pierluigie Valerio Mastrandrea. Ecco tutte le reazioni. Ore 12.20 – Arrivata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vitaindiretta : La camera ardente di #MaurizioCostanzo sarà allestita sabato e domenica in Campidoglio. Apertura al pubblico il 25… - GiusCandela : La camera ardente per Maurizio Costanzo sara' allestita da domani alle 10.30 in Campidoglio. La chiusura e' previst… - rtl1025 : ?? #MariaDeFilippi è arrivata, passando da un ingresso laterale, alla camera ardente per il marito… - francescotegli : RT @Agenzia_Ansa: La camera ardente di Maurizio Costanzo in Campidoglio - FOTODIRETTA #ANSA - Siciliano741 : RT @localteamtv: Camera ardente per Maurizio Costanzo, il ricordo dell'ex sindaco di Roma Virginia Raggi: 'Un amico, ci siamo conosciuti ta… -