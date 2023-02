La birra va versata bene | se la versi cosi è anche più buona

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 25 febbraio 2023) Tra i segreti per bere unaci sono quelli che riguardano la conservazione, la spillatura e il bicchiere in cui gustarla Come versare la– GrantennistoscanaLa, una delle bevande più amate del mondo, diffusa in tutto il mondo grazie alla sua immensa specificità: ecco qualche consiglio Laè una bevanda di tradizione antichissima la cui preparazione è stata tramandata con modalità sempre diverse, a seconda delle zone geografiche e delle abitudini. Nascendo dalla fermentazione dei cereali non esiste unauguale all’altra. La sua differenziazione è immensa: dipende da come la si produce. E in zone che coltivano esclusivamente malto o luppolo, piuttosto che riso, granoturco, o mais è evidente che le modalità di preparazione della...