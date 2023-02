La bandiera ucraina sventola su Palazzo Chigi

(Di sabato 25 febbraio 2023) Ladell'che svetta nel centro di Roma. Le immagini dal drone della facciata diilluminata con i colori giallo e blu nell'anniversario di un anno di invasione russa. Come, tanti palazzi e grattacieli si sono illuminati con i colori dell', una decisione presa a seguito di un coordinamento con i principali partner internazionali per ricordare un anno di conflitto. Fra i palazzi illuminati, nelle immagini si vede anche Montecitorio, sede della Camera dei Deputati.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : Primo anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia: la bandiera dell'Ucraina sulla facciata di Pa… - SenatoStampa : ??????? La facciata di #PalazzoMadama sarà illuminata con i colori della bandiera #Ucraina, dal tramonto del… - ItalyMFA : Ad un anno dalla drammatica invasione russa dell'#Ucraina la #Farnesina si tinge dei colori della bandiera ucraina… - pieroomega : RT @Danaesse: @pieroomega @anto_sent_this Perché non alzate la bandiera palestinese affianco a quella ucraina sul palazzo del parlamento it… - luisa_pacelli : RT @nomfup: Della bandiera della pace i due colori che preferisco sono il blu e il giallo dei campi e del cielo dell’Ucraina #slavaukraini -

Il 24 febbraio 2023 ha ricordato al mondo intero che è passato un anno dall'inizio della guerra in Ucraina, un conflitto che ha portato a migliaia di morti e sfollati e che ancora oggi continua a caus