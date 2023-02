Koundé: «Champions League, squadre forti! Europa League una lezione» (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo l’eliminazione del Barcellona in Europa League per mano del Manchester United, il difensore blaugrana Jules Koundé ha parlato dell’accaduto. Facendo anche il parallelo con la prima eliminazione europea in stagione, quella in Champions League per mano di Inter e Bayern Monaco DOPPIA ELIMINAZIONE – Jules Koundé non è soddisfatto dopo l’eliminazione dall’Europa League, che arriva dopo l’uscita ai gironi di Champions League contro Inter e Bayern Monaco. Queste le parole del difensore blaugrana dopo la sconfitta contro il Manchester United: «Eravamo scontenti già dall’essere usciti dalla Champions ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 febbraio 2023) Dopo l’eliminazione del Barcellona inper mano del Manchester United, il difensore blaugrana Julesha parlato dell’accaduto. Facendo anche il parallelo con la prima eliminazione europea in stagione, quella inper mano di Inter e Bayern Monaco DOPPIA ELIMINAZIONE – Julesnon è soddisfatto dopo l’eliminazione dall’, che arriva dopo l’uscita ai gironi dicontro Inter e Bayern Monaco. Queste le parole del difensore blaugrana dopo la sconfitta contro il Manchester United: «Eravamo scontenti già dall’essere usciti dalla...

