Kings League, Ronaldinho torna in campo: le ultime (Di sabato 25 febbraio 2023) Ricordi ed emozioni, giocate e gol quante prodezze ha regalato in campo Ronaldinho, il brasiliano è pronto a regalarne altre in Kings League. Lo stesso profilo della competizione creata da Piqué ha ufficializzato l'arrivo del brasiliano nella Porcinos Fc. Si tratterà di calcio a 7 dove giocano e hanno giocato altri ex calciatori. L'articolo proviene da Calcio News 24.

