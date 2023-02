Kim potrebbe salutare già l’Italia: dall’interesse dell’Inter alla stagione super col Napoli (Di sabato 25 febbraio 2023) Che avesse estimatori tra i club italiani era risaputo. Che facesse una stagione su questi livelli era inaspettato. Kim Min Jae è stato scelto in estate da Giuntoli per racogliere la pesante eredità lasciata da Kalidou Koulibaly, cosa che sta facendo in maniera eccellente. Il Napoli ha pagato ha pagato quasi 20 milioni di euro L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 25 febbraio 2023) Che avesse estimatori tra i club italiani era risaputo. Che facesse unasu questi livelli era inaspettato. Kim Min Jae è stato scelto in estate da Giuntoli per racogliere la pesante eredità lasciata da Kalidou Koulibaly, cosa che sta facendo in maniera eccellente. Ilha pagato ha pagato quasi 20 milioni di euro L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pierpaolopenza : @1926_cri Cri, secondo me Spallett-1 non lo farà, per un semplice motivo, se fai riposare Kim mandi un segnale alla… - sscalcionapoli1 : CdM – Kim è diffidato e contro l’Empoli potrebbe riposare: pronta una chance per Juan Jesus - hawkeyefns : @luigi_lb7 Secondo me se invece giocasse e gli scattasse anche l’ammonizione non sarebbe un male. JJ contro la Lazi… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili CdM – Napoli, Kim è diffifato: il centrale potrebbe riposare con l… - infoitsport : Kim è diffidato e contro l'Empoli potrebbe riposare -